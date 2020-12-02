Ученые раскрыли тайну древнейших скульптур на Земле

Фото: соцсети
Ученые из США и ОАЭ раскрыли тайну древнейших скульптур на Земле. Они заявили, что известные "венеры палеолита" могут отражать представления древних людей об идеальной женской фигуре. Об этом сообщает издание Obesity.
Отмечается, что по всей Евразии в культурных слоях верхнего палеолита археологи находят множество статуэток, которые изображают полных женщин. Возраст некоторых артефактов достигает 38 тысяч лет.
На протяжении долгого времени считалось, что "Венеры палеолита" представляют собой изображения Богини-Матери, символа плодородия и продолжения рода. Однако исследователи заметили, что фигурки "Венер" слишком реалистично изображают женщин, страдающих ожирением, или беременных, чтобы быть просто символами.
Как уточняют специалисты, ожирение у северных народов стало желанным состоянием. Полные женщины в период дефицита пищи лучше вынашивали ребенка во время беременности, чем худые. В связи с чем научные исследователи рассматривают версию, по которой фигурки могли обладать духовным смыслом.
"Фигурки появились как идеологический инструмент, помогающий улучшить фертильность и выживаемость матери и новорожденных", – сказал Джонсон.
Ранее в Анапе нашли фигурки богини Персефоны возрастом более 2 тысяч лет. Гендиректор "Кубаньархеологии" Наталья Желиба добавила, что неподалеку была сделана другая интересная находка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: