Ученые раскрыли тайну древнейших скульптур на Земле

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Ученые из США и ОАЭ раскрыли тайну древнейших скульптур на Земле. Они заявили, что известные "венеры палеолита" могут отражать представления древних людей об идеальной женской фигуре. Об этом сообщает издание Obesity.

Отмечается, что по всей Евразии в культурных слоях верхнего палеолита археологи находят множество статуэток, которые изображают полных женщин. Возраст некоторых артефактов достигает 38 тысяч лет.

На протяжении долгого времени считалось, что "Венеры палеолита" представляют собой изображения Богини-Матери, символа плодородия и продолжения рода. Однако исследователи заметили, что фигурки "Венер" слишком реалистично изображают женщин, страдающих ожирением, или беременных, чтобы быть просто символами.

Как уточняют специалисты, ожирение у северных народов стало желанным состоянием. Полные женщины в период дефицита пищи лучше вынашивали ребенка во время беременности, чем худые. В связи с чем научные исследователи рассматривают версию, по которой фигурки могли обладать духовным смыслом.

"Фигурки появились как идеологический инструмент, помогающий улучшить фертильность и выживаемость матери и новорожденных", – сказал Джонсон.

Ранее в Анапе нашли фигурки богини Персефоны возрастом более 2 тысяч лет. Гендиректор "Кубаньархеологии" Наталья Желиба добавила, что неподалеку была сделана другая интересная находка.