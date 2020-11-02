В Анапе нашли фигурки богини Персефоны возрастом более 2 тыс лет

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Российская археологическая экспедиция в Анапе нашла две терракотовые фигуры древнегреческой богини Персефоны. Возраст этой находки превысил две тысячи лет, сообщает ТАСС.
"Специалисты из Краснодара и Санкт-Петербурга в составе экспедиции "Кубаньархелогии" при раскопках на территории одного из санаториев в Анапе обнаружили две терракотовые фигуры. В IV–II веках до н. э. здесь располагался гончарный квартал античного города Горгиппия", – поделился заведующий отделом истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Владимир Горончаровский.
По его словам, артефакты удалось найти на глубине около 2,5 метра. Археолог отметил, что ранее в РФ была информация только об одной подобной терракоте.
Гендиректор "Кубаньархеологии" Наталья Желиба добавила, что неподалеку была сделана другая интересная находка. "Это рельеф, в центре которого изображена восседающая на троне богиня Кибела со львенком на коленях", – сказала она.
Горончаровский пояснил, что в планах устроить выставку, где гостям покажут фото с различных этапов раскопок.
Ранее древний неразграбленный склеп обнаружили в Крыму. Он расположен в северо-восточной части Бахчисарая.
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