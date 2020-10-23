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Наука

13:54

Древний неразграбленный склеп обнаружили в Крыму

регионы наука

Фото: depositphotos/sepavone

Древний неразграбленный склеп обнаружили в юго-западной части Крыма, сообщают "Дни.ру".

Сообщается, что его нашли чуть ли не в городской черте Бахчисарая. Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко рассказал, что его нашли члены экспедиции, работающие в могильнике Сувлу-Кай.

Он отметил, что, согласно предварительной информации, в склепе находится большое количество древней посуды. Майко подчеркнул, что в ближайшее время могут быть получены "очень интересные" результаты.

Исследователи относят могильник Сувлу-Кай к III-IV векам нашей эры. Он расположен в северо-восточной части Бахчисарая.

Ранее в Крыму при изучении кургана у села Льговского обнаружили череп человека со следами прижизненной трепанации. Исследователи предположили, что операция могла быть проделана в III тысячелетии до нашей эры.

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