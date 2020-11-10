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Наука

09:51

Самые древние близнецы в мире были найдены в Австрии

наука

Австрийская академия наук

Ученые обнаружили самых древних близнецов за все время археологических исследований, сообщает "Мир 24".

Группа исследователей нашла их захоронение при исследовании стоянки древних людей у Кремс-ан-дер-Донау в Нижней Австрии. Сообщается, что останкам обнаруженных близнецов около 30 тысячи лет.

Ученые пришли к выводу, что один из них скончался в возрасте 13-14 недель, второй – 6-7 месяцев. Останки хорошо сохранились в связи с тем, что их покрыли лопаточной костью мамонта и не стали засыпать землей. В захоронении также нашли красную охру, остатки подвески и бусины из слоновой кости.

Ранее археологи обнаружили самые древние кожаные мячи. Их нашли на старом кладбище Янхай рядом с городом Турфан на северо-западе Китая. Сообщалось, что возраст находки составлял 3 тысячи лет.

До этого в пещере на юге Италии нашли останки животных, которые назвали древнейшими одомашненными собаками. Отмечалось, что им от 14 до 20 тысячи лет. По мнению ученых, эти находки позволят найти ответ на загадку происхождения одомашненных собак.

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