В Индонезии обнаружили наскальное изображение возрастом более 45,5 тыс лет

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Древнейший из известных наскальных рисунков обнаружили археологи на индонезийском острове Сулавеси, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в одной из пещер острова было замечено изображение кабана в натуральную величину, выполненное темно-красным пигментом охры. Возраст рисунка составляет более 45,5 тысячи лет. Его удалось установить с помощью радиоизотопного метода.

До этого старейшим считалось изображение фигур полулюдей-полуживотных в процессе охоты, которое также было обнаружено на Сулавеси. По данным исследователей, ему 43,9 тысячи лет.

Ранее жительница Хэмпшира в Великобритании нашла в своем саду мраморную плиту, которая оказалась древнеримским артефактом, оцененным в 15 тысяч фунтов.