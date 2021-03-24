Доходный дом XIX века отреставрируют в Хамовниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Хамовники планируют отреставрировать двухэтажный доходный дом, построенный в 1871 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, дом можно будет арендовать на аукционе по льготной цене 1 рубль за 1 квадратный метр.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что площадь здания составляет более 353 квадратных метров.

Выставленный на торги доходный дом является объектом культурного наследия. Победитель аукциона заключит с городом договор аренды сроком на 49 лет. В течение 5 лет инвестор обязан исследовать объект, создать проект реставрации и привести здание в порядок.

"Нежилое здание имеет свободное назначение: после реставрации в нем может разместиться офис, магазин, досуговое или образовательное учреждение. Принять участие в аукционе могут любые физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели", – приводятся в материале слова Ефимова.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, арендатор должен будет соблюсти все требования охранного обязательства и произвести работы согласно акту технического состояния под контролем Мосгорнаследия.

Ранее сообщалось, что историческое здание отремонтируют на Остоженке. В рамках реставрации специалисты модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В построенном по проекту архитектора Александра Иванова доме на Остоженке жили многие ученые, деятели культуры и искусства, в том числе инженер Владимир Шухов, ученый и основоположник отечественной экспериментальной биологии Николай Кольцов и другие.

