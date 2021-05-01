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Город

01 мая, 16:01

На северо-западе Москвы посадили сирень в память о героях Великой Отечественной войны

город

Фото: Дмитрий Бубонец

Свыше 20 видов сирени посадили в Ландшафтном парке Митино в честь героической победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга.

По его словам, в этот день граждане отдают дань поколению победителей и ветеранам.

"В 1945-м году одним из символов Победы стала именно цветущая сирень. В этом году у нас важная историческая дата – 80-летие героической битвы под Москвой. С нее начался трудный путь нашего народа-освободителя. Спасибо за ваш подвиг", – сказал Мажуга.

Он также добавил, что цветущая сирень украсит столичный ландшафтный парк, а также станет символом того, какой ценой удалось защитить страну от захватчиков.

Ранее Мажуга поделился самыми значимыми изобретениями отечественных химиков, которые повлияли на победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

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