Сервис "Социальный мониторинг" стал лауреатом премии Edison Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный сервис "Социальный мониторинг" стал лауреатом третьей степени премии Edison Awards, которая посвящена новым технологиям. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Бронзу сервис взял в подкатегории "Доступность и прозрачность". На первом месте оказался информационный проект сайта USAFacts, который посвящен статистике распространения коронавируса в США, на втором – разработка из Саудовской Аравии.

Сервис "Социальный мониторинг" работает в Москве с апреля прошлого года. Благодаря ему жители, болеющие коронавирусом в легкой форме, могут получать медицинскую помощь на дому и информировать город о соблюдении режима самоизоляции. Уже более 600 тысяч человек стали пользователями проекта.

"Проект стал революционным для Москвы: он был реализован в сжатые сроки на базе действующей ИТ-инфраструктуры города и позволил оперативно отреагировать на новую угрозу, вызванную стремительным распространением опасного вируса. Использование "Социального мониторинга" и других технических средств уже больше года помогает столице сдерживать распространение COVID-19 и контролировать нагрузку на систему здравоохранения, а также беречь самое главное – жизни горожан", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Уточняется, что разработчики приложения учитывали опыт других крупных городов, что позволило создать сбалансированное техническое решение. При этом столичный сервис минимизировал количество запрашиваемых у горожан персональных данных: для использования необходимо только указать адрес и загрузить фотографию, сделанную в момент регистрации.

Качество приложения оценили эксперты и специалисты Google и Apple, которые тестируют сервисы перед загрузкой в магазин.

Кроме того, если у человека нет технической возможности установить приложение, власти столицы бесплатно предоставляют смартфон на необходимый период. За все время москвичи получили более 51 тысячи таких устройств.

При создании приложения также учитывалось и мнение граждан. В частности, в "Социальном мониторинге" появились возможности переделывать испорченные фотографии и функция "тихий час".

Ранее стало известно, что интерактивный проект "Гигарамы" о благоустройстве района Капотня стал номинантом международной профессиональной интернет-премии WebbyAwards. Победителя в области веб-проектов определят при помощи оценок жюри и пользовательского голосования.

