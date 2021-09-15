Мишустин назвал пандемию фактором ускорения цифровой трансформации банков

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин охарактеризовал влияние пандемии коронавируса как фактор ускорения цифровой трансформации банковской сферы. Об этом он рассказал в телеграмме участникам форума "Банки России – XXI век".
"Коронавирус стал одним из серьезных вызовов, с которым столкнулся весь мир. Пандемия повлияла на экономику, но вместе с тем придала импульс для развития цифровой трансформации, особенно в банковской сфере", – заявил глава кабмина.
Мишустин отметил, что цифровизация отрасли стала возможной на фоне мер поддержки от правительства и денежно-кредитной политики Центробанка.
Премьер-министр РФ добавил, что переход финансовых организаций к работе в цифровом пространстве приносит не только комфорт потребителям, но и определенные риски. В частности, глава кабмина выделил роль государства в борьбе с киберпреступлениями и разного рода мошенничеством в Сети.
Международный банковский форум "Банки России – XXI век" проводится в Сочи в период с 15 по 18 сентября.
Ранее стало известно, что в 2022 году в России может начаться внедрение в обиход цифрового рубля. Разработка прототипа платформы для такого рода валюты уже идет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: