Мишустин назвал пандемию фактором ускорения цифровой трансформации банков

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин охарактеризовал влияние пандемии коронавируса как фактор ускорения цифровой трансформации банковской сферы. Об этом он рассказал в телеграмме участникам форума "Банки России – XXI век".

"Коронавирус стал одним из серьезных вызовов, с которым столкнулся весь мир. Пандемия повлияла на экономику, но вместе с тем придала импульс для развития цифровой трансформации, особенно в банковской сфере", – заявил глава кабмина.

Мишустин отметил, что цифровизация отрасли стала возможной на фоне мер поддержки от правительства и денежно-кредитной политики Центробанка.

Премьер-министр РФ добавил, что переход финансовых организаций к работе в цифровом пространстве приносит не только комфорт потребителям, но и определенные риски. В частности, глава кабмина выделил роль государства в борьбе с киберпреступлениями и разного рода мошенничеством в Сети.

Международный банковский форум "Банки России – XXI век" проводится в Сочи в период с 15 по 18 сентября.

Ранее стало известно, что в 2022 году в России может начаться внедрение в обиход цифрового рубля. Разработка прототипа платформы для такого рода валюты уже идет.