В России упростят процедуру получения вида на жительство для ИТ-специалистов

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Процедура получения вида на жительство в России для ИТ-специалистов будет упрощена. Это следует из дорожной карты "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", утвержденной кабмином.

В документе отмечается, что МВД, Минцифры, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, ФСБ, ФТС и ИТ-ассоциации должны создать условия для возврата и привлечения в Россию специалистов и ИТ-компаний. Осуществить это планируется к марту 2022 года.

Также планируется упростить для специалистов ИТ-отрасли процедуру получения льготной ипотеки, льготного кредитования и проработать дополнительные меры поддержки.

Кроме того, в дорожной карте указано, что Минздрав совместно с Минцифры протестирует применение телемедицинских сервисов для постановки диагноза и назначения лечения пациентам.