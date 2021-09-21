Разработчик сайта kremlin.ru прокомментировал появление в России IT-омбудсмена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер прокомментировал появление в РФ IT-омбудсмена. По его словам, благодаря человеку, который будет заниматься такой деятельностью, граждане смогут обсуждать "важные вопросы наверху", сообщает News.ru.

Разработчик отметил, что похожие должности уже были, упомянув Германа Клименко – советника президента по интернету.

"Это, безусловно, полезно, если будут решаться какие-то важные вопросы. Выносятся наверх, поддержат средний и малый бизнес, до которых дотянуться не могут и помогают только большому", – заявил эксперт.

Геллер уточнил, что благодаря появлению IT-омбудсмена граждане смогут донести до верхушки настроения, которые складываются в интернете.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать отечественную платформу для совместной разработки ИТ-проектов. Он также напомнил, что в текущем году правительство утвердило второй пакет решений для ускоренного развития ИТ-индустрии, включающий в себя порядка 60 мер поддержки по различным направлениям.