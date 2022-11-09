ВС РФ пресекли попытку наступления украинских войск в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Минобороны России сообщили о пресечении Вооруженными силами РФ попытки наступления украинских войск в ЛНР. Об этом рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской Народной Республики", – отметил он.

Ранее стало известно, что военнослужащие России отразили атаку ВСУ в Херсонской области, противник отступил с потерями.

Также ВС РФ за сутки обнаружили и пресекли попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ отразили атаки на четырех направлениях в зоне СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!