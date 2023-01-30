Фото: телеграм-канал "Харьков Life | Украина"

Ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове. Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Олега Синегубова сообщает ТАСС.

"Зафиксировано попадание <...> в жилой дом в центре города. Киевский район. Предварительно ракетой С-300", – заявил он.

Уточняется, что на месте происшествия работают экстренные службы города.

Мэр Харькова Игорь Терехов впоследствии уточнил данные о пострадавших в своем телеграм-канале. По его словам, погибла одна женщина и пострадали трое человек.

Ранее сообщалось, что на жилой дом в Днепропетровске в результате работы украинских средств противовоздушной обороны упала ракета.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал причиной трагедии в Днепропетровске нарушение Киевом гуманитарного права. Он уточнил, что установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права размещена в жилом квартале.

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