Воздушная тревога объявлена в двух украинских областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях на Украине. Об этом сообщает сервис украинского министерства цифровой трансформации по оповещению граждан.

Согласно данным, тревога прозвучала в 09:15 по московскому времени.

Российская сторона начала наносить массированные удары по объектам украинской инфраструктуры с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. По словам главы государства Владимира Путина, атаки наносятся военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

Российский лидер подчеркнул, что РФ наносит удары по энергетической инфраструктуре в ответ на действия ВСУ.

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