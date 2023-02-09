Система ПВО сбила 3 ракеты в Грайворонском городском округе Белгородской области

Фото: Минобороны РФ

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 3 ракеты в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет", – отметил глава региона.

По словам Гладкова, в данный момент оперативные службы уточняют информацию по происшествию.

Ранее глава региона сообщил, что при обстреле села Казинка Валуйского городского округа Белгородской области погибла 70-летняя женщина. При обстреле снаряд попал в хозпостройку частного жилого дома, которая в последствии загорелась.

4 февраля 2023 года в Белгородской области бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности.

По словам Гладкова, ограничительные меры можно будет снять, как только обстановка улучшится. Пока же на первом месте безопасность жителей Белгородской области.



В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина

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