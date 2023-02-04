ВСУ обстреляли промышленный завод в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ночью 4 февраля ВСУ обстреляли Борисовский район Белгородской области, снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, никто не пострадал, так как людей успели вывести на безопасное расстояние. По словам Гладкова, после случившегося сформирован оперативный штаб, все аварийные службы выехали на место.

Ранее Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничных районов региона со стороны Вооруженных сил Украины. Как уточнил глава региона, среди населения никто не пострадал, а здания получили "значительные повреждения".

До этого власти Брянской области объявили о продлении желтого уровня террористической опасности в регионе. Об отмене желтого уровня жителям сообщат дополнительно. Решение о его введении было принято на фоне сохраняющейся угрозы терактов.

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