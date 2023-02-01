Командование ВСУ заявило о взрыве на предприятии в Сумской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ заявили о взрыве на территории одного из госпредприятий в городе Шостка Сумской области, который произошел во вторник, 31 января, около семи часов вечера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование украинских войск "Север".

Сообщается, что, по предварительной информации, в промышленное здание попала ракета. В результате случившегося повреждены крыша, окна и перекрытия здания.

Ранее ВСУ дважды за день обстреляли Брянскую область. Первые удары из минометов были нанесены по селу Ломаковка. Позже появились сообщения об обстрелах в Новозыбковском городском округе, где в результате ударов в двух населенных пунктах было нарушено электроснабжение.

Также вечером 31 января сообщалось о том, что система ПВО сработала над Белгородским районом и Шебекинским округом. Было сбито два снаряда. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.

ВСУ выпустили порядка 40 снарядов по населенным пунктам Херсонской области 31 января

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