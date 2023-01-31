31 января, 22:13Происшествия
Система ПВО сработала над Белгородским районом и Шебекинским округом
Фото: Министерство обороны РФ
Российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородским районом и Шебекинским округом, было сбито два снаряда. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу", – поделился Гладков.
Накануне губернатор региона рассказал, что украинская сторона обстреляла несколько сел в Шебекинском городском округе.
Гладков заявил, что после атаки пострадавших не зафиксировали. Снаряды отметили в Новой Таволжанке, поделился он. Кроме того, из-за атаки Первомайского было повреждено остекление частного дома.
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