Высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Высокой уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, очевидно, что необходимо снова продлить желтый уровень террористической опасности, поэтому теперь он будет бессрочным.

"Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил президент России Владимир Путин. И я вынужден им воспользоваться", – подчеркнул глава региона.

Он заметил, чт ограничительные меры можно будет снять, как только обстановка улучшится. Пока же на первом месте безопасность жителей Белгородской области.

Гладков рассказал, что этой ночью ВСУ обстреляли Борисовский район, и снаряды попали на территории промышленного завода.

Накануне желтый уровень террористической опасности также продлили до особого распоряжения в Курской и Брянской областях.

Местных жителей попросили не поддаваться панике и быть внимательными. Гражданам следует сообщать в полицию о подозрительных личностях или предметах, которые могут представлять опасность. Также власти просят всегда иметь при себе документы. В свою очередь, региональные спецслужбы работают в усиленном режиме.

В конце января Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности. Они предусматривают принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области

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