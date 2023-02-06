Женщина погибла при обстреле села Казинка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В результате обстрела села Казинка Валуйского городского округа Белгородской области погибла женщина. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков

сообщил в своем телеграм-канале.

"В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет", – написал он.

Глава области уточнил, что оперативные службы и глава округа находятся на месте, а пожарные бригады приступили к тушению.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Борисовский район Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что снаряды упали на территорию промышленного завода.



Под обстрел ВСУ попало село Красное в Белгородской области

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