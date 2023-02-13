ВСУ обстреляли Алексеевку под Курском

Фото: ТАСС/Kostiantyn Liberov/АР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Алексеевку в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня под обстрел со стороны Украины попало село Алексеевка Глушковского района. Всего насчитали 6 прилетов, один из снарядов не разорвался", – сообщил глава региона.

Для обезвреживания неразорвавшегося снаряда была вызвана группа разминирования. О пострадавших не сообщалось.

Обстрел со стороны украинской армии привел к нарушению электроснабжения в населенном пункте. Для ликвидации последствий и восстановления электричества в Алексеевку выехали ремонтные бригады.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) определили позиции ВСУ в Курской области. После этого российские военнослужащие открыли по локациям противника огонь. Местным жителям рекомендовали сохранять спокойствие.



ВСУ обстреляли село в Курской области

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