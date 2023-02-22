ВСУ вновь обстреляли приграничные районы Курской области

Фото: телеграм-канал ''Роман Старовойт''

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли приграничные районы Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

"Около 16 прилетов зафиксированы в Суджанском районе в окрестностях сел Гуево и Горналь. Пострадавших и разрушений нет", – отметил он.

По словам главы региона, не менее 8 прилетов было зафиксировано по территории сахарного завода в поселке Теткино Глушковского района. Там также обошлось без пострадавших.

Однако в поселке Теткино производственные постройки получили повреждения. При обстреле были выбиты окна, осколками посечены стены. Одну из стен ударом пробило насквозь.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли территорию около вышки сотовой связи в селе Веселом, а также территорию около подстанции села Попово-Лежачи, примыкающего к поселку Теткино Курской области.

По словам главы Курской области, обошлось без пострадавших, однако на части улиц нарушено энергоснабжение.



ВСУ обстреляли село в Курской области

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