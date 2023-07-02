Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:46

Происшествия

Первых участников погромов во Франции приговорили к заключению

Фото: ТАСС/ЕРА//MOHAMMED BADRA

Суд в Гренобле на юго-востоке Франции вынес первые приговоры за участие в массовых беспорядках, три человека были осуждены на срок от 3 до 4 месяцев лишения свободы. Об этом сообщила 2 июля радиостанция France info, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что все трое осужденных получили наказание за попытки грабежей в процессе уличных беспорядков.

Более 1,3 тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства сотрудником полиции 17-летнего подростка. Всего полицейские произвели 1311 задержаний, из которых 406 – в Париже и ближайшем пригороде.

Читайте также

происшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика