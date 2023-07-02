Первых участников погромов во Франции приговорили к заключению

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Суд в Гренобле на юго-востоке Франции вынес первые приговоры за участие в массовых беспорядках, три человека были осуждены на срок от 3 до 4 месяцев лишения свободы. Об этом сообщила 2 июля радиостанция France info, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что все трое осужденных получили наказание за попытки грабежей в процессе уличных беспорядков.

Более 1,3 тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства сотрудником полиции 17-летнего подростка. Всего полицейские произвели 1311 задержаний, из которых 406 – в Париже и ближайшем пригороде.