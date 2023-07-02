Дептранс сообщил, что пять машин столкнулись на внутренней стороне ТТК в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Пять машин столкнулись на внутренней стороне ТТК в Москве перед развязкой с Звенигородским шоссе, данные о пострадавших уточняются.

"На внутренней стороне ТТК (перед развязкой с Звенигородским шоссе) произошла авария с участием пяти автомобилей. На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших уточняются", – говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве также сообщили, что проезжую часть уже освободили.

Ранее сообщалось, что серьезная авария произошла на Кубани. Два грузовика перевернулись перед въездом в Краснодар. Водитель одного из большегрузов погиб. О причинах аварии не уточнялось

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