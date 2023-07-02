Новости часа: первых участников погромов во Франции приговорили к заключению

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что безопасность Запорожской АЭС нужно обеспечить независимо от хода конфликта на Украине.

Первых участников погромов во Франции приговорили к заключению на срок до четырех месяцев, передают в СМИ.

Более 200 тысяч человек побывали на празднике в честь 100-летия московского спорта в "Лужниках", указали на портале мэра и правительства Москвы.