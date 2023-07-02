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02 июля, 18:30

Политика

Новости часа: первых участников погромов во Франции приговорили к заключению

Новости часа: первых участников погромов во Франции приговорили к заключению

Новости часа: группировка "Юг" отбила за сутки 11 атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны поделилось кадрами боевой работы расчета гаубицы "Гиацинт-Б"

В МО РФ сообщили о попытках ВСУ наступать сразу на трех направлениях

Разведка ВДВ уничтожила беспилотником "Ланцет" украинский танк и станцию РЭБ

Украинские войска сменили тактику наступления на запорожском и южнодонецком направлениях

Эксперты сообщили, что ВСУ перешли к "микро-наступлениям"

Силы группировки "Юг" уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Белогоровки

Новости часа: ВСУ предприняли попытку контрнаступления в Артемовском районе ДНР

Новости часа: ракета SpaceX стартовала на орбиту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что безопасность Запорожской АЭС нужно обеспечить независимо от хода конфликта на Украине.

Первых участников погромов во Франции приговорили к заключению на срок до четырех месяцев, передают в СМИ.

Более 200 тысяч человек побывали на празднике в честь 100-летия московского спорта в "Лужниках", указали на портале мэра и правительства Москвы.

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