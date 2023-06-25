Потери ВСУ в ходе контрнаступления станут важным уроком для США – СМИ

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Потери украинской стороны в ходе контрнаступления ВСУ станет важным уроком для Соединенных Штатов и для курсантов, которые изучают военное дело. Таким мнением поделился обозреватель American Greatness Кристофер Роуч.

По его словам, бригады украинской армии, обученные специалистами из Североатлантического альянса, показали себя крайне плохо на поле боя.

Так, отметил Роуч, солдаты ВСУ не слишком умело используют западную технику, а также многое в их планах идет не так.

Ранее СМИ со ссылкой на представителей западных стран и Пентагона сообщали, что контрнаступление украинских войск не оправдывает ожиданий западных политиков.

До этого стало известно, что Вооруженные силы РФ ликвидировали свыше 13 тысяч бойцов украинской армии, которые были задействованы в контрнаступлении.

Зеленский усомнился в эффективности контрнаступления ВСУ