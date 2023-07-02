В Елисейском дворце Макрон начал совещание по борьбе с беспорядками во Франции

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Эммануэль Макрон открыл в Елисейском дворце совещание по борьбе с беспорядками в стране. Кадры начала встречи показал в эфире телеканал BFM, передает ТАСС.

В совещании участвуют члены правительства Франции, в том числе, премьер-министр Элизабет Борн, глава МВД Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

Более 1,3 тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства сотрудником полиции 17-летнего подростка. Всего полицейские произвели 1311 задержаний, из которых 406 – в Париже и ближайшем пригороде.

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