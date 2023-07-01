Задержанный в Пулково из-за задымления самолет приземлился в аэропорту Дубая

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Самолет авиакомпании Emirates, вылет которого из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге был задержан 30 июня из-за задымления в двигателе, благополучно приземлился в международном аэропорту Дубая, передает ТАСС.

Как следует из данных на онлайн-табло аэропорта, борт прибыл в 11:34 по местному времени (10:34 по московскому времени). Пассажиров, следовавших рейсом ЕК-176 из Санкт-Петербурга, доставят в терминал Т3. Задержка прибытия превысила пять часов.

Как сообщали ранее информагентству в пресс-службе управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы", по технической причине рейс ЕК-176 Санкт-Петербург – Дубай отбуксировали обратно на место стоянки. Согласно инструкции, к месту ЧП вызвали спасательно-аварийный расчет.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково задымился самолет, который должен был лететь в Дубай. Инцидент произошел минувшей ночью. В лайнере авиакомпании Emirates в момент инцидента находились 228 пассажиров и члены экипажа. Людей экстренно попросили покинуть самолет.

Задымление самолета произошло в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге