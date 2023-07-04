Над Белгородом сработала система ПВО – губернатор

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, повреждений также нет. По словам Гладкова, оперативные службы уточняют последствия на земле.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинских войск по Макеевке в ДНР получило повреждение здание одной из местных больниц. Предварительно, есть пострадавшие.

До этого ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа Белгородской области. Один из снарядов при этом попал в частный жилой дом.

Власти ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ