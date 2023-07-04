Снаряд попал в частный дом во время обстрела села в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Снаряд попал в частный жилой дом в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского округа Белгородской области во время обстрела ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сильно повреждены крыша, фасад, забор и хозпостройка, также повреждены линии электро- и газоснабжения", – написал он.

Глава региона отметил, что в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают аварийные и экстренные службы.

Ранее ВСУ нанесли удар по медицинскому складу в поселке Акимовка в Запорожской области. В результате ранения получили четыре волонтера, состояние двух из них оценивалось как тяжелое.



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