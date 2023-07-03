ВСУ вновь обстреляли приграничные районы Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Село Троицкое Кореневского района Курской области подверглось повторному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, жители не пострадали. При этом разрушено шесть домовладений. В одном из них обвалилась стена, выбиты окна, пострадали хозяйственные постройки. Повредились два автомобиля и газовая труба.

Также под обстрел снова попал поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировано пять прилетов. Один из домов получил сильные повреждения, еще в четырех посечены фасады, кровли, разбиты окна. Никто из жителей не пострадал.

Ранее уже сообщалось, что ВСУ обстреляли село Троицкое в Кореневском районе Курской области. Повреждения получила местная школа. Там выбиты окна. Никто из жителей не пострадал.

Старовойт пообещал, что ремонт в образовательном учреждении проведут незамедлительно, как только представится возможность.

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