Швеция может выделить Украине помощь на 313 млн долларов – СМИ

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Швеция планирует выделить Украине новый пакет военной помощи на 313 миллионов долларов. В него могут включить боеприпасы и запчасти к уже переданному Киеву вооружению, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Минобороны Швеции Пола Йонссона.

По его словам, Стокгольму следует подготовиться к большей продолжительности конфликта на Украине. У страны должна присутствовать возможность поддерживать вооружение в рабочем состоянии, отметил министр.

До этого американские власти приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 20 миллионов долларов. По информации Пентагона, в новый пакет военной поддержки включили боеприпасы для Patriot и HIMARS, артиллерийских орудий калибров 155 и 105 миллиметров, 120-миллиметровых танковых пушек, ПТРК Javelin и TOW.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден обратился к Конгрессу США с просьбой выделить 13 миллиардов долларов на военную помощь Киеву, а также 8,5 миллиарда на дополнительное содействие Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности.

При этом одно из американских изданий отмечало, что украинские власти все чаще заставляют Запад сомневаться в признательности, проявляя в ответ на военную помощь грубость. Авторы предположили, что подобный сценарий развития взаимоотношений между Украиной и западными лидерами может привести к сокращению объемов поддержки.

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