Песков заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Киевом

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Сейчас нет никаких оснований для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Оснований для соглашения на данный момент нет. Мы продолжим операцию в обозримом будущем", – приводятся его слова в статье The New York Times.

Ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по Украине не нужны, пока Киев не начнет молить о пощаде. По его словам, сейчас Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в состав России.

До этого Владимир Путин сообщил, что западные страны и Украина отказываются идти на мирные переговоры, несмотря на готовность Москвы.

О готовности РФ к переговорам говорил и глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, для российской стороны мир всегда находился в приоритете по сравнению с боевыми действиями.



Захарова сообщила, что РФ получила порядка 30 мирных инициатив по Украине