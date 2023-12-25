Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие подготовили отличную линию обороны, которую невозможно было прорвать во время контрнаступления. Об этом заявил солдат ВСУ из подразделения "Кракен" в интервью украинским журналистам, пишет РИА Новости.

Украинский военный признал, что контрнаступление ВСУ с самого начала шло не по плану. Он назвал совершенно некомпетентными людей, разрабатывавших стратегию наступления.

Солдат также признал, что между подразделениями ВСУ на передовой не было никакого взаимодействия. К примеру, несколько украинских бригад перестреляли друг друга, наезжали на собственные мины и так далее.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что многие военнослужащие украинских войск не доживут но Нового года.

До этого генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко сообщил, что на Украине закончились добровольцы, поэтому ВСУ не понимают, каким образом войска по плану властей будут набирать еще 500 тысяч человек.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения