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Многие военнослужащие украинских войск не доживут но Нового года. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х (ранее Twitter).

Такими словами он прокомментировал пост советника главы МВД Украины Антона Геращенко, который сообщил, что сотни тысяч украинцев встретят Рождество и Новый год на поле боя.

21 декабря глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что украинская армия за контрнаступление потеряла свыше 40% от общих потерь за все время боевых действий. За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета.

Ранее украинский военный под псевдонимом Арти Грин сообщил, что ВСУ могут оставить позиции под Харьковом, которые были заняты в сентябре 2022 года. Он объяснил, что украинским войскам нужно отойти с "неудобных" позиций", чтобы снизить потери армии.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации украинская армия потеряла более 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Также, по его словам, ВСУ потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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