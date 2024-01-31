В Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации с электронными повестками

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Новая версия законопроекта о мобилизации на Украине разрешает электронные повестки, несмотря на обещания местных политиков не вводить их. Текст проекта опубликован на сайте Верховной рады.

Согласно документу, повестка о вызове в военкомат может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Электронная повестка считается врученной со дня получения военкоматом сообщения о ее доставке.

При этом процедура вручения бумажных повесток осталась прежней – под роспись.

Законопроект предполагает еще несколько нововведений. Одним из таковых стало привлечение органов местного самоуправления, администраций и предприятий к участию в "мероприятиях проведения мобилизации". Речь идет об оповещении и обеспечении прибытия граждан в военкоматы.

Также к проведению мобилизации планируется привлечь сотрудников полиции, которых обяжут задерживать уклонистов и доставлять их в военкомат.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов сообщил, что стране необходима дополнительная мобилизация, без которой она не сможет продолжать вести боевые действия.

До этого глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что уклонисты от мобилизации на Украине не имеют права жить полноценной жизнью.

Он подчеркнул, что для уклонения от службы бывают разные обстоятельства, когда человек не хочет или просто боится. Однако, считает Ким, уклонист должен иметь ограничения, ведь он не выполняет то, что делают другие.

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