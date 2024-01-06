В Раде заявили, что закон о мобилизации на Украине коснется мужчин за границей

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Планирующиеся изменения в мобилизации на Украине коснутся в том числе мужчин, уехавших за границу. Об этом пишут украинские издания, ссылаясь на зампреда комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Егора Чернева.

Парламентарий добавил, что по этой категории украинцев "пока больше вопросов, чем ответов".

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что не знает, где можно взять средства на мобилизацию 500 тысяч человек. По его словам, увеличить бюджет на эти цели искусственным путем не получится, поскольку средств просто нет.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что фракция не будет голосовать в Верховной раде Украины за новый законопроект о мобилизации, так как считает его неконституционным.

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