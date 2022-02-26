Подмосковье и Калужская область заключили соглашение для контроля за деятельностью такси

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Московская и Калужская области заключили соглашение для совместной работы по вопросам контроля за деятельностью такси. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Соглашение позволит пресекать нарушения такси на территории регионов, а также обеспечить безопасность и повысить качество перевозок.

В ведомстве отметили, что подобный договор заключен впервые в России между регионами. Всего в Подмосковье осуществляют свою деятельность более 600 такси, зарегистрированных в Калужской области.

Ранее столичная Госавтоинспекция рассказала об изменениях в КоАП РФ, связанных с прохождением техосмотра, которые вступают в силу с 1 марта. Для легковых и грузовых автомобилей весом до 3,5 тонны, а также мототранспорта, прицепов и полуприцепов, у которых с даты выпуска прошло от 4 до 10 лет, проходить техосмотр понадобится один раз в два года. При этом раз в год техосмотр потребуется грузовым автомобилям массой более 3,5 тонны, а также транспортным средствам для обучения вождению и машинам со специальными световыми и звуковыми сигналами.