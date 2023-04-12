Автомобили "Москвич 3" уже появились в такси

Фото: Агентство ''Москва''/Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Автозавод "Москвич" передал в таксопарки 150 автомобилей "Москвич 3". Сегодня их уже можно увидеть в такси, сообщил генеральный директор автозавода Дмитрий Пронин в интервью РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, предприятие продолжает вести переговоры по поставкам машин с крупными агрегаторами такси и каршеринга. Многие из них сейчас обращаются к заводу с просьбой предоставить автомобили на тест-драйв.

"Что касается государственных органов, то да, конечно, госсектор тоже будет активно закупать наши автомобили. В январе мы передали пять электромобилей министерству здравоохранения Москвы и несколько "Москвичей" "Мосгорстройнадзору", – рассказал Пронин.

Ранее Дмитрий Пронин заявил, что серийное производство автомобилей "Москвич 6" планируется начать в июле-августе этого года. При этом старт продаж, по его словам, запланирован на сентябрь 2023 года.

До этого Сергей Собянин сообщил, что таксопарки и каршеринг столицы получат 2 тысячи электромобилей "Москвич 3e". Об этом он заявил в рамках подписания соглашения между Московским автозаводом "Москвич" и ООО "Флот", которое является подразделением компании "Яндекс".

Первые 50 автомобилей "Москвич" поступили в парк столичного такси

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