Таксисты в России попросили ввести мораторий на медосмотры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водители такси попросили ввести трехлетний мораторий на предрейсовый и послерейсовый медосмотры, которые станут обязательными с 1 сентября. С соответствующей просьбой в Минтранс РФ обратилась организация "Объединение самозанятых России", в которой состоят 30 тысяч перевозчиков. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, по словам таксистов, выполнить такое требование невозможно, поскольку для этого нет необходимой инфраструктуры и специалистов.

"Выполнение данных требований невозможно ввиду отсутствия в достаточном количестве пунктов медицинского осмотра даже в областных центрах, а также полное отсутствие таких структур, которые работают в круглосуточном режиме", – говорится в обращении водителей такси.

Во многих агрегаторах такси разделяют позицию водителей. Вместе с тем в профильных комитетах Госдумы допускают существование проблемы, но считают, что три года для ее решения слишком много.

В частности, глава комитета Госдумы по труду, социальной защите Ярослав Нилов заявил, что нужно помочь таксистам в организации необходимой инфраструктуры, если это необходимо.

Ранее сообщалось, что ФСБ разработала проект постановления российского правительства, который позволит службе получать доступ к системам и базам данных агрегаторов такси, а также к геолокации и информации о платежах клиентов.

До этого стало известно, что Минтранс России занимается разработкой механизма, который позволит лишить таксистов возможности работать более 12 часов подряд, меняя агрегаторов.

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