Кабмин дал положительный отзыв на проект ЛДПР, сокращающий минимальный срок договора ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект фракции ЛДПР, предлагающий сократить минимальный срок договора ОСАГО, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

На встрече с членами фракции глава правительства отметил, что ЛДПР реагирует на запросы граждан и вносит актуальные инициативы на рассмотрение парламента.

"Среди них – законопроект о гибком сроке действия договора ОСАГО, чтобы граждане могли выбрать, оформлять его на один месяц или больше – до года", – сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что некоторые граждане используют личный автомобиль только в дачный сезон и по этой причине владельцы хотели бы снизить свои расходы.

Мишустин подчеркнул, что кабмин подготовил положительный отзыв на предложение ЛДПР.

Ранее сообщалось, что ГИБДД хочет дополнить приложение "Госуслуги. Авто" возможностью проверить полис ОСАГО.

Там также уточнили, что было предложено продолжить развивать и внедрять информационные технологии в работу Госавтоинспекции.

В настоящее время в приложении "Госуслуги. Авто" автомобилисты могут проверить цифровую копию водительского удостоверения. Эта функция появилась благодаря совместной деятельности МВД и Минцифры России.

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