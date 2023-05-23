Производство китайских автомобилей могут запустить в Нижегородской области

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Власти Нижегородской области хотят начать производство автомобилей китайского бренда, рассказал на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, сейчас по этой теме происходят переговоры.

"При этом мы делаем ставку именно на кратное развитие технологического сотрудничества, в частности, в приоритетной для нас сфере автомобилестроения. Наш кластер насчитывает более 800 предприятий, специализирующихся на производстве автомобилей и автокомпонентов", – цитирует Никитина ТАСС.

Губернатор добавил, что власти хотят обеспечить локализацию производства легковых машин из КНР. Вместе с этим он заверил китайских партнеров о полной поддержке правительства региона.

Ранее стало известно, что столичный производитель автокомпонентов "Альфа Автоматив Техноложиз" в период с февраля по апрель 2023 года поставил свыше 40 тысяч кузовных деталей для китайских кроссоверов, собираемых в России. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, у предприятия заключено соглашение о сотрудничестве с тульским заводом "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус".