11:32Экономика
Производство китайских автомобилей могут запустить в Нижегородской области
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Власти Нижегородской области хотят начать производство автомобилей китайского бренда, рассказал на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае губернатор региона Глеб Никитин.
По его словам, сейчас по этой теме происходят переговоры.
"При этом мы делаем ставку именно на кратное развитие технологического сотрудничества, в частности, в приоритетной для нас сфере автомобилестроения. Наш кластер насчитывает более 800 предприятий, специализирующихся на производстве автомобилей и автокомпонентов", – цитирует Никитина ТАСС.
Губернатор добавил, что власти хотят обеспечить локализацию производства легковых машин из КНР. Вместе с этим он заверил китайских партнеров о полной поддержке правительства региона.
Ранее стало известно, что столичный производитель автокомпонентов "Альфа Автоматив Техноложиз" в период с февраля по апрель 2023 года поставил свыше 40 тысяч кузовных деталей для китайских кроссоверов, собираемых в России. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, у предприятия заключено соглашение о сотрудничестве с тульским заводом "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус".
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