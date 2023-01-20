Правительство Украины исключило Киев из списка территорий возможных боевых действий

Фото: ТАСС/AP Photo/Andrew Kravchenko

Киев был исключен из перечня территорий возможных боевых действий. Об этом министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины сообщило в своем телеграм-канале.

Уточняется, что решение об исключении столицы из списка территорий, где ведутся или велись военные действия, было принято совместно с Минобороны страны, а его инициатором выступила Киевская городская военная администрация.

Мотивы данного шага не разъясняются.

Последнее обновление списка произошло в конце декабря 2022 года. Тогда в него вошли подконтрольные ВСУ территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская области и Киев.

Накануне стало известно, что ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта под Ореховом в Запорожье. Об этом доложил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он отметил, что украинские подразделения отошли на вторую линию обороны.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что следующий год будет решающим в конфликте между РФ и Украиной. По его словам, Киев отчетливо понимает, какие действия необходимо предпринять в сфере обороны и безопасности страны.

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