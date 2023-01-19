Российские войска перешли в наступление в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о локальном наступлении российской армии в районе города Орехова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наши войска удерживают занятые позиции. Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается", – отметил он.

Представитель администрации добавил, что сам Орехов находится под контролем ВСУ. Российские военные сдвинули линию фронта, но бойцы ВСУ продолжают оборону, хоть и на запасных рубежах.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что украинские войска начали возводить линии обороны на контролируемой части Запорожской области. К уличным боям также готовят Запорожье.

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