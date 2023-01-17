08:50Политика
ВСУ начали возводить фортификационную линию в Запорожской области
Фото: AP Photo/Libkos
Украинская сторона приступила к возведению фортификационной линии в Запорожской области. ВСУ таким образом готовятся к обороне, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было, начиная с весны прошлого года", – цитирует его РИА Новости.
Он заявил, что до этого бойцы ВСУ проводили подготовку к наступлению.
По словам Рогова,украинские солдаты организовали несколько линий обороны, в том числе на ближайшем пригороде Запорожья.
Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что в Запорожской области не трогают местных жителей, которые ждут возвращения бойцов ВСУ. Он поделился, что РФ предоставляет время подумать всем тем, кто придерживается подобной позиции.
Однако Балицкий подчеркнул, что в случае если человек все же примет участие в экстремистских мероприятиях, то Россия применит к нему выдворение.
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