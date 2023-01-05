В Мелитополе был слышен мощный взрыв – Рогов

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

В Мелитополе и пригороде в среду вечером был слышен мощный взрыв, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"По предварительным данным, сработало ПВО", – написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Запорожской области, на подлете к Мелитополю был сбит украинский беспилотник.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и 15 получили ранения в результате атаки ВСУ на жилой квартал города Васильевка в Запорожье. Также повреждения получила гражданская инфраструктура.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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