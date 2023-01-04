Количество жертв после обстрелов в Запорожье возросло до пяти

Фото: телеграм-канал ''Нетипичное Запорожье''

Пять человек скончались в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины на город Васильевка в Запорожской области. Информацией об этом поделился врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, 15 человек также получили травмы, в том числе и четверо сотрудников МЧС.

"По предварительным данным, в результате артиллерийских ударов вооруженных формирований Украины по мирному городу Васильевке погибли пять человек, 15 получили ранения разной степени тяжести. В том числе ранения получили четыре сотрудника МЧС, один из спасателей в крайне тяжелом состоянии", – поделился он в своем телеграм-канале.

До этого Балицкий заявлял о 10 пострадавших после обстрелов со стороны ВСУ. Он рассказал, что значительные разрушения получила гражданская инфраструктура. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, подчеркнул Балицкий.

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