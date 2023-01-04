СК РФ займется фактом обстрела Васильевки в Запорожской области со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Российский Следственный комитет зафиксирует все факты атаки города Васильевки в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

"Сегодня также появилась информация о погибших и пострадавших среди гражданского населения в результате обстрела города Васильевки в Запорожской области", – рассказали в СК РФ.

До этого врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что после обстрелов со стороны ВСУ города Васильевки в Запорожской области было зафиксировано пять жертв. Кроме того, 15 человек получили ранения разной степени тяжести, в том числе и четверо сотрудников МЧС.

ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области

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