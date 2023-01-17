Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне спецоперации на Украине, заслушав оперативные доклады командующих. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе военного ведомства о текущей обстановке на фронте и действиях российских подразделений.

"Министр обороны РФ также заслушал командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе инспектирования Шойгу уделил особое внимание вопросам, связанным с организацией обеспечения частей Вооруженных сил РФ, задействованных в спецоперации. Кроме того, он отметил важность эффективной организации фортификационных работ, работы медицинских и тыловых подразделений, а также создания условий для безопасного размещения военнослужащих в полевых условиях.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск РФ в зоне СВО на Украине.

Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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