Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Краснополье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В ходе брифинга он уточнил, что занять село удалось добровольцам штурмовых отрядов при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

По словам Конашенкова, за сутки были уничтожены более 60 украинских военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и две гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Также ВС России удалось поразить радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В воскресенье, 22 января, населенный пункт Краснопольевка в ДНР перешел под контроль Вооруженных сил РФ. Отмечалось, что российские войска продолжают наступать по нескольким направлениям.

Также ранее добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ЮВО заняли населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 50 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены две бронированные машины, три пикапа и две гаубицы.

Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе Красного Лимана в ДНР

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